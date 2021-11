Momenti di paura, nella tarda mattinata di ieri, all'interno dell'istituto scolastico San Benedetto di Borgo Piave per un incidente sul lavoro che si è verificato all'interno di un locale caldaie durante un intervento di manutenzione: in circostanze al vaglio della Polizia, due operai dipendenti di una ditta esterna incaricati della verifica del funzionamento dell'impianto, sono stati investiti da una fiammata, tanto da richiedere i soccorsi del caso.

L'episodio si è registrato intorno a mezzogiorno in un locale che si trova in una delle strutture che compongono il plesso scolastico, all'esterno però degli edifici che ospitano le aule. I due tecnici non hanno riportato gravi conseguenze, ma quando hanno chiesto aiuto è scattata subito la richiesta ai numeri di emergenza.