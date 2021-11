Una donna è morta ieri pomeriggio mentre stava affrontando un'escursione sul monte Resegone, sopra Lecco. L'escursionista è precipitata nel canalone Comera mentre stava percorrendo il principale sentiero che conduce alla vetta, situata a quota 1875 metri.

Secondo le prime informazioni, la donna era con un compagno d'escursione quando, complici con ogni probabilità le condizioni del terreno rese insidiose dal maltempo, è precipitata per diversi metri. E' stato mobilitato l'elisoccorso, che non è però intervenuto, ostacolato da nuvole e pioggia. Sono così intervenuti i tecnici del Soccorso alpino via terra, ma ormai per la donna non c'era più nulla da fare.