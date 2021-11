Derubato mentre cambiava una gomma dell'automobile, trovata tagliata nel posto dove l'aveva parcheggiata. E' accaduto mercoledì mattina nel quartiere di Osteria della Fontana, sulla via Casilina.

Vittima del furto, un uomo di Sgurgola che si trovava ad Anagni per sbrigare commissioni e fare compere.

Terminato il suo giro, è tornato a prendere l'automobile nel parcheggio, ma qui ha trovato la brutta sorpresa: una delle gomme era stata squarciata. A questo punto, l'uomo non ha potuto fare altro che lasciare borsello e pacchi dentro l'automobile e rimboccarsi le maniche per cambiare lo pneumatico. Conclusa la riparazione, è entrato in macchina per ripartire e tornare a casa, ma e si è subito accorto che qualcosa non andava.

Il suo borsello con dentro portafoglio, denaro contante e documenti, infatti, era sparito. Un furto del quale non si era minimamente accorto. Quasi sicuramente la gomma tagliata è stata una tecnica per distrarre il malcapitato e derubarlo. Uno stratagemma che da qualche tempo viene messo in atto dai ladri. Numerosi sono i casi del genere registrati in più parti. Tanto più che mentre l'automobilista di Sgurgola trafficava con la sostituzione della gomma, un uomo si sarebbe avvicinato per offrire il suo aiuto. Probabilmente era un altro trucco per tenerlo occupato ulteriormente, così da far agire i ladri indisturbati che in poco tempo hanno aperto la portiera del veicolo e arraffato il borsello, per poi dileguarsi. Elementi che sono al vaglio dei carabinieri dove l'uomo si è recato per denunciare quanto accaduto.