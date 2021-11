Brillante operazione portata a termine dai carabinieri della stazione di Ceccano. I militari, infatti, al termine di una accurata attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato un 61enne residente in città e già censito. L'uomo, grazie ai riscontri effettuati dagli uomini dell'Arma, è stato riconosciuto come l'autore del furto di un crocifisso, due candelabri e un tabernacolo all'interno dalla storica chiesa di San Nicola, situata in pieno centro.

Un raid sacrilego che non poteva sfuggire ai militari i quali, dopo avere ricevuto la segnalazione dal parroco, hanno acquisito ed esaminato immediatamente le registrazioni del sistema di video-sorveglianza, installato nei pressi dell'antico edificio sacro. Quindi, grazie alle riprese video piuttosto dettagliate, è stato possibile riconoscere e identificare senza alcun dubbio il 61enne, già noto alle forse dell'ordine per avere commesso altri furti.

I carabinieri, pertanto, hanno effettuato una perquisizione nell'abitazione dell'uomo, recuperando in un primo momento il crocifisso e i due candelabri.

Mentre il giorno successivo, grazie anche all'ausilio del personale della Polizia municipale, i militari hanno rinvenuto il tabernacolo completo delle ostie, senza apparenti danni. Quindi, l'intera refurtiva è stata restituita alla chiesa di San Nicola e rimessa dal parroco al suo posto. L'autore del furto sacrilego, invece, dovrà rispondere di un reato piuttosto grave.