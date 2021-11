Lei, lui e l'altro. Tutti sulla trentina. E una gelosia sfociata quando il tradimento è stato scoperto. Sarebbero questi i contorni, dentro i quali si è dipanata mercoledì scorso la trama di una aggressione nei confronti di un trentenne. È successo in via Marittima, nella parte bassa del capoluogo. La scena non è passata inosservata ad alcuni passanti che hanno chiamato i carabinieri, temendo il peggio per i protagonisti.

La ricostruzione

Un uomo, stando a quanto ricostruito, ha scoperto la moglie con un altro. E così è andato su tutte le furie.

Ha accusato la donna di averlo tradito e si è scagliato contro quello ritenuto l'amante della donna. Tradimento scoperto in strada. Ne è nata una forte discussione sfociata poi in aggressione. Stando sempre alle accuse il marito tradito, dalle parole sarebbe passato ai fatti, colpendo il rivale. Nei momenti concitati ha raggiunto anche la macchina dell'uomo e l'ha danneggiata tanto da mandare in frantumi tutti i finestrini.

La segnalazione

Quanto stava accadendo non è passato inosservato agli occhi di alcune persone che si trovavano nella parte bassa del capoluogo e neppure ai residenti della zona che hanno sentito le urla provenire dalla strada.

Quando hanno capito che la situazione stava degenerando hanno subito contattato le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i militari che hanno evitato il peggio. L'amante colpito non ha riportato gravi conseguenze, anche se diversi sono stati i danni alla sua auto. I finestrini, sia anteriori sia posteriori, sono stati danneggiati dal marito della donna con cui è stato scoperto e di cui è stato accusato di essere l'amante.