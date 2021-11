I social come strumenti per educare i giovani. Di questo si parlerà nel seminario in programma domani a Castrocielo, nella chiesa Madonna di Loreto alle 15.30, con il sociologo Luigi Pietroluongo. Al centro del dibattito Tik Tok, Instagram e Facebook: ovvero social più diffusi tra i più giovani e non solo.

Si tratta di un incontro di un'ora che prevede anche la proiezione di video e di contenuti concreti rivolti a genitori, educatori e operatori pastorali. Un appuntamento per «ripensare l'educazione dei nostri figli con i social - si legge nella locandina -. Un seminario in parrocchia per dare proposte concrete ai genitori e navigare nel mare mosso della rete».