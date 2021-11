Sicurezza sui luoghi di lavoro all'anno zero. I carabinieri di Aquino scoprono a Castrocielo un'azienda completamente irregolare: maxi multe e attività sospesa a tempo indeterminato.

Gli uomini dell'Arma insieme al personale militare dell'Ispettorato del Lavoro di Frosinone e della Stazione Carabinieri forestali di Pontecorvo hanno infatti denunciato per reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro un uomo di 49 anni della provincia di Caserta, legale rappresentante dell'azienda di costruzione.

Gli operanti, nel corso di un controllo eseguito presso un cantiere edile relativo alla realizzazione di locali commerciali, hanno accertato la responsabilità penale a carico dell'indagato sulle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, rilevando pure che un solaio di copertura dello stabile in costruzione non era stato posto in sicurezza: 4.500 euro di multa e la sospensione dell'attività imprenditoriale, a tempo indeterminato.

Riscontrato pure il mancato rispetto della normativa anti-Covid: multe ulteriori per oltre 400 euro. Verifiche in atto.