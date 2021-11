Sono 56 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Ciociaria nelle ultime 24h, su un totale di 1709 tamponi eseguiti. Come riporta il consueto bollettino dell'Asl di Frosinone, i negativizzati sono 37 mentre i ricoverati restano 39. Zero le vittime.

Numeri in calo, dunque, se si considera che ieri si sono registrati 81 contagi in provincia su 1.599 tamponi

effettuati. La curva continua ad essere altalenante.

La mappa dei contagi

Ceccano con 6 positivi in più registra il maggior numero di nuovi casi in provincia, 4 ad Anagni come a Cassino e Veroli, 3 a Frosinone, Isola del Liri e Santopadre. Due nuovi contagi a Alatri, Boville Ernica, Fumone, Paliano, Sora, Supino e Vallecorsa.

Un solo nuovo positivo in ognuno dei seguenti Comuni: Arnara, Arpino, Castelliri, Coreno Ausonio, Esperia, Ferentino, Monte San Giovanni Campano, Morolo, Pescosolido, Piedimonte San Germano, Piglio, Roccasecca, Torre Cajetani, Vallerotonda e Vicalvi.