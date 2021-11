Prima nevicata della stagione nel nord della Ciociaria. Complice il calo delle temperature, da qualche ora una fitta coltre bianca sta ricoprendo la nota località sciistica di Campo Staffi.

"Siamo in diretta dal Rifugio Viperella. Inizia a nevicare bene e nelle prossime ore ne cadrà parecchia". E' quanto si legge in un post, pubblicato sulla pagina social dai gestori del Rifugio, accompagnato da un video che mostra la zona completamente coperta di neve.

Uno scenario suggestivo per grandi e piccoli. Ma soprattutto per gli appassionati della montagna che sono in attesa di dare il via alla stagione sciistica.