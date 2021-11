Non solo sporcizia a ridosso dei palazzi e delle attività commerciali. Nel mirino dei residenti e dei cittadini che eseguono correttamente la raccolta differenziata anche i parcheggi cittadini. In particolare quello dell'ex Campo Miranda e piazza Cavalieri di Vittorio Veneto.

In queste due aree molti ragazzi sono soliti ritrovarsi per trascorrere la serata, nel primo le combriccole consumano la cena e lasciano sacchetti di fast food, bottiglie e bicchieri e cartoni di pizza, che spesso ancora contengono alimenti. In piazza Cavalieri di Vittorio Veneto sono invece le bottiglie di birra o super alcolici a riempire i muretti, soprattutto nel weekend.