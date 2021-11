"Il tempo e i tempi delle donne" è il tema scelto dal Comune per le celebrazioni della "Giornata mondiale contro la violenza sulle donne" che si svolgeranno domani.

«Abbiamo organizzato un articolato programma di grande spessore sociale e culturale che coinvolgerà associazioni, scuole di danza e personalità femminili di rilievo - ha annunciato l'assessore alla cultura Maria Paola Gemmiti -. Purtroppo, anche la nostra città è stata più volte duramente colpita da fenomeni di femminicidio: Samanta Fava, Chiara Sacco, Gilberta Palleschi e Adriana Tamburrini. Come donne e come amministratrici, l'invito che parte da Sora è quello di impegnarci ad agire per cambiare la cultura di genere».

I dettagli dell'evento sul sito internet del Comune.