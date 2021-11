Lunghe code e disagi sulla Pontina, in direzione nord poco dopo Pomezia, a causa di un incidente che ha coinvolto tre vetture. Circolazione bloccata all'altezza dello stabilimento Crik Crok, ma non si tratta dell'unico incidente registrato in queste ore.

Infatti, sempre in direzione Roma, vengono segnalati altri due scontri, uno all'altezza di via Strampelli e un altro a Castel Romano.