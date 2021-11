Sono attualmente settantasette i casi di Covid-19 , in diminuzione rispetto ai giorni scorsi ma sempre in numero rilevante. Le persone sono tutte sottoposte ad isolamento domiciliare, ad eccezione di una posta in ricovero ospedaliero. Ed è di fronte a queste cifre che il sindaco Maurizio Cianfrocca rivolge il seguente messaggio alla cittadinanza, invitando tutti a prestare la massima attenzione alle misure anti-contagio.

«Cari concittadini – scrive Cianfrocca – il Covid-19 è un nemico che ancora circola tra noi e che si sta ripresentando di nuovo in maniera pervasiva. Ad Alatri, così come in tutta Italia, da qualche settimana stanno aumentando di nuovo contagi e ricoveri. Per questo, vi rinnovo l'appello a non abbassare la guardia, a vivere rispettando tutte le precauzioni che ormai conosciamo a memoria: mascherine negli spazi chiusi e negli ambienti affollati, igienizzazione delle mani ed evitare assembramenti.

La situazione ospedaliera è ancora sotto controllo, ma non vogliamo che si ripetano dinamiche già purtroppo sperimentate, considerando anche le situazioni difficili in cui versa la nostra sanità. I dati ci dicono che il virus colpisce e fa sviluppare la malattia in maniera critica soprattutto nei non vaccinati. Per questo, invito a vaccinarsi chi finora non lo ha fatto pur potendo e tutti gli altri a prenotarsi per la terza dose, appena ne avranno l'opportunità. Una delle sfide di quest'amministrazione è contribuire a ricreare quella socialità a cui purtroppo negli ultimi due anni abbiamo dovuto rinunciare per lunghi periodi. Stiamo lavorando a una stagione natalizia e invernale partecipata e ricca di eventi. Ma per organizzarla nella maniera migliore, è fondamentale essere il più al sicuro possibile».