"La dirigenza scolastica dell'I.C. Marco Tullio Cicerone ha comunicato la positività al Covid di un alunno frequentante la scuola primaria del plesso di Arpino capoluogo, per cui è stata disposta la quarantena fiduciaria domiciliare dell'intera classe, nonché di una docente dello stesso plesso scolastico". È quanto si legge in un post pubblicato sulla pagina social dal sindaco, Renato Rea.

"Informo che sto predisponendo con ordinanza la sospensione delle attività didattiche in presenza dell'intero plesso scolastico di Arpino capoluogo dal 24 al 26 novembre, in attesa delle determinazioni della Asl ed a titolo precauzionale per evitare possibili ulteriori contagi e per effettuare le necessarie operazioni straordinarie di sanificazione ed igienizzazione dei locali".