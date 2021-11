Classe in quarantena alla scuola primaria "Giovanni Colasanti", scatta la Dad. È risultata positiva una alunna che frequenta la classe seconda, per cui è stata attivata la procedura prevista dalla normativa.

L'incubo del diffondersi del Covid-19 si riaffaccia, il virus circola ancora, anzi i dati confermano che continua a diffondersi. La scuola non è certo uno dei luoghi principali di contagio, le misure adottate sono efficaci, anzi potremmo definire l'ambiente scolastico fra i più protetti, ma ovviamente se si registrano casi, che generalmente sono collegati a contagi familiari, scattano le misure di sicurezza per proteggere le persone che hanno avuto contatti con i positivi.

La situazione a Ceprano è sotto controllo, ma le notizie che giungono su più fronti sono tutt'altro che confortanti; i contagi salgono, nonostante alcune limitazioni permangano. Intanto proseguono le somministrazioni delle terze dosi dei vaccini, molte persone stanno spontaneamente aderendo a open day e campagne per fasce di età, a dimostrazione che c'è fiducia sull'efficacia del vaccino e il percorso da intraprendere per debellare il virus killer.

Si attendono le nuove misure che saranno predisposte per il periodo di Natale, bisogna mantenere alta l'attenzione e sopra tutto indossare i dispositivi di protezione, mantenere le distanze e adottare ogni misura utile a ridurre il rischio di contagio, soprattutto in ambienti chiusi.

Il desiderio di vivere in totale libertà, soprattutto dopo le difficili fa si vissute durante il lockdown, appartiene a tutti, ma il senso di responsabilità deve essere alto.

Ceprano ha già pagato a caro prezzo l'emergenza sanitaria con oltre venti vittime e con un triste primato in provincia per una giovane morte, la prima persona scomparsa a causa del Covid-19. La massima attenzione è d'obbligo.