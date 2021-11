Coronavirus Lazio, D'Amato, "Oggi nel Lazio su 17.087 tamponi molecolari e 31.544 tamponi antigenici per un totale di 48.631 tamponi, si registrano 1.456 nuovi casi positivi (+516) ***259 casi nella Asl Roma 1 sono notifiche pregresse, i casi odierni sarebbero stati 1.197***. 4 i decessi (-11), 677 i ricoverati (+21), 84 le terapie intensive ( = ) e +765 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,9%. I casi a Roma città sono a quota 931. Oggi su 4 decessi 3 non erano vaccinati.

Nel Lazio superate 9 milioni e 150 mila somministrazioni in prevalenza dosi booster che nella giornata di ieri hanno rappresentato il 85% delle intere somministrazioni. il 94% di adulti ha ricevuto la doppia dose e l'88% degli over 12 sempre in doppia dose. bisogna tenere alta l'attenzione, utilizzare la mascherina ed evitare gli assembramenti'.

* raffronto con il 23 novembre 2020: -44 decessi, -885 casi positivi,-2.674 ricoverati in area medica, -251 ricoverati in terapia intensiva, -65.123 in isolamento domiciliare.

* terza dose: oltre 490 mila le dosi effettuate pari al 10% della popolazione.

* attive le prenotazioni a 150 giorni in applicazione della circolare ministeriale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home) per la dose di richiamo rivolta a over 40. Il sistema colloca l'utente alla prima data utile, basta la tessera sanitaria e scegliere l'hub vaccinale o la farmacia. Il richiamo può esser fatto anche dal proprio medico di medicina generale, in questo caso va contattato direttamente lo studio medico.

* monoclonali: incremento del 25% delle somministrazioni. E' attivo il servizio di triage telefonico al numero 800.118.800 per la valutazione all'arruolamento per somministrazione anticorpi monoclonali che avviene presso uno dei 15 centri o anche a domicilio secondo le indicazioni cliniche. Sono in totale oltre 2 mila e 300 le somministrazioni già avvenute.

* Vaccino antinfluenzale: somministrate oltre 855 mila dosi e già distribuiti oltre 1 milione 258 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.833 medici di medicina generale e 353 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie.

* HUB VACCINALI: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.

* Asl Roma 1: sono 474 i nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h. **259 notifiche pregresse**

* Asl Roma 2: sono 230 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 227 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 87 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 120 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 72 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

***Nelle province si registrano 246 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 58 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 76 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 29 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 83 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h".