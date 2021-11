La consegna dei buoni spesa è iniziata ieri ed è proseguita anche oggi (dalla M alla Z) per le famiglie che hanno presentato domanda e che sono risultate idonee.

La consegna, così come spiegato dal sindaco Ferdinandi, avverrà dalle 9 alle 12. Mentre i contributi per il pagamento del canone di locazione «saranno liquidati direttamente sull'Iban indicato in sede di compilazione della domanda» spiegano ancora.

Sostegni importanti, quelli destinati ai nuclei familiari residenti a Piedimonte, colpiti dall'emergenza Covid.

Ad annunciare l'impegno del Comune in tal senso era stato l'assessore al Sociale, Marialisa Tomassi, che in una nota aveva indicato modalità di richiesta e i termini di scadenza per presentare la domanda, specificando come l'obiettivo della squadra guidata da Ferdinando sia, ancora una volta, quello di «aiutare le famiglie di Piedimonte che versano in condizioni di difficoltà.

Sono stati stanziati 50.0000 euro per i buoni alimentari e 31.573,87 euro per i contributi "una tantum" a sostegno dei canoni di locazione». Fornendo contestualmente tutte le indicazioni per la consegna dei buoni. Ieri la prima tranche (per le famiglie con cognomi che vanno dalla A alla L), oggi la seconda. Un sostegno concreto.