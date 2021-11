Poste Italiane comunica che in provincia di Frosinone le pensioni del mese di dicembre, comprensive di tredicesima, verranno accreditate a partire da giovedì 25 novembre per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution.

I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dai 84 ATM Postamat disponibili in provincia, senza bisogno di recarsi allo sportello.

In continuità con quanto fatto finora e con l'obiettivo di evitare assembramenti, il pagamento delle pensioni in contanti avverrà secondo la seguente turnazione: i cognomi dalla A alla B giovedì 25 novembre, dalla C alla D venerdì 26 novembre, dalla E alla K, sabato mattina 27 novembre, dalla L alla O lunedì 29 novembre, dalla P alla R martedì 30 novembre, dalla S alla Z mercoledì 1° dicembre.