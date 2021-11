Nuovo colpo a Sora. I ladri agiscono anche di giorno. I malviventi si sono intrufolati in una villetta alla periferia di Sora, in zona Pantano, portando via i risparmi di una coppia di anziani.

Grande il dispiacere dei coniugi che, rientrati a casa, hanno trovato l'amara sorpresa. Sul posto sono arrivati i poliziotti. I cittadini chiedono più controlli ed azioni sinergiche delle forze dell'ordine.