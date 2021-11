Giorni concitati a palazzo Ducale con uno scontro frontale tra maggioranza e opposizione sulla questione dei fondi regionali non arrivati a decine di cittadini che ne fecero richiesta per riparare i danni causati dal maltempo del novembre 2019.

L'essere rimasti fuori dall'elenco dei comuni beneficiari dei fondi non è andato giù ai cittadini coinvolti, per questo nei giorni scorsi hanno chiesto spiegazioni al Comune, ma senza ottenere chiarimenti esaustivi.

Da qui l'interrogazione avanzata dall'opposizione (di cui fa parte anche Quirino Di Paolo, fuoriuscito dalla maggioranza due anni fa) per chiedere copia della documentazione trasmessa dal Comune alla Regione Lazio e la richiesta di sapere se, nel frattempo, l'amministrazione atinate abbia fatto qualcosa per porre rimedio al mancato ristoro.

Una polemica che ha surriscaldato il clima nell'ultimo consiglio comunale. «L'opposizione viene additata dalla maggioranza come disfattista perché altro non fa che il suo lavoro - replica Ivan Tavolieri, esponente di spicco della minoranza, alle accuse mosse da esponenti della maggioranza per la vicenda fondi mancati - Siamo accusati di raccontare ai cittadini falsità, ma che nel novembre 2019 il maltempo imperversava è confermato nella pagina Facebook del Comune, dove furono ripetuti per diciassette volte i bollettini regionali di allerta meteo con tanto di foto di alberi caduti prontamente rimossi dalle squadre di manutenzione del Comune.

E allora, chi è che disinforma?».

Tavolieri aggiunge che non vuole porre nessuno sul banco degli imputati e ribadisce che «si chiedono al Comune solo i documenti dai quali si possa risalire alle responsabilità di una simile disfatta». L'esponente dem aggiunge poi che «alcune domande presentate dai cittadini per chiedere i fondi sono state preventivamente vagliate verificando la mancanza di documentazione senza chiederne l'integrazione al richiedente. Così facendo, la domanda è andata verso un sicuro diniego».