Le telecamere della Rai puntano di nuovo sulla città ernica. Da oggi e sino a venerdì 26 una troupe del programma "Linea Verde" si dividerà tra Alatri e Frosinone per raccontare le eccellenze di questi luoghi caratterizzati da folclore e tradizione. "Linea Verde", come è noto, è un programma televisivo che da oltre mezzo secolo fa conoscere il territorio italiano attraverso l'agricoltura, la biodiversità e le eccellenze agroalimentari con un occhio attento alle nuove frontiere legate alle politiche culturali, energetiche ed ecologiche mirate alla salvaguardia e allo sviluppo dell'ambiente.

Il programma, che vede alla regia Emilia Mastroianni, viene trasmesso su Rai Uno il sabato e la domenica ed è condotto da Ingrid Muccitelli e da Beppe Convertini.

Per Alatri è un'ulteriore occasione per promuoversi sui canali televisivi nazionali e far apprezzare quanto di bello (e di buono) c'è nella nostra zona. La messa in onda della puntata è prevista per la prima domenica dell'anno nuovo, esattamente il 2 gennaio 2022.