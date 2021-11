I carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno eseguito controlli nei luoghi della movida, soprattutto esercizi pubblici, per prevenire e reprimere reati e verificare l'attuazione delle misure anti Covid-19.

All'attività hanno preso parte i carabinieri del Nucleo radiomobile e delle Stazioni dipendenti dalla Compagnia.

Tre persone sono state denunciate: un giovane di Valmontone alla guida di un'auto in evidente stato di alterazione dovuta all'abuso di bevande alcoliche; un sessantenne a Valmontone, dove si trova agli arresti domiciliari, che era in possesso di due grammi e mezzo di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento; a Colleferro un ventenne che con la sua autovettura ha urtato contro il cordolo in cemento di un'aiuola. Quest'ultimo è risultato positivo all'alcol test.