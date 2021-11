Scontro tra due automobili ieri mattina sulla superstrada Cassino-Formia. Intorno a mezzogiorno, nel territorio di San Giorgio a Liri, mentre pioveva a dirotto, all'altezza di un noto supermercato della zona, per motivi al vaglio degli inquirenti, si sono scontrate due macchine. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione di San Giorgio, della Compagnia di Pontecorvo. Tanta la paura, ma per fortuna nessuna delle persone a bordo dei veicoli avrebbe riportato ferite gravi. Il sinistro ha riacceso i riflettori, per la verità mai spenti, sulla pericolosità della strada che collega le città di Sora, Cassino e Formia.

Pochi gli spartitraffico, non sempre sistemato l'asfalto, tanti gli incroci a raso ad attività commerciali e ad abitazioni che spesso suggeriscono manovre azzardate agli autisti. Intanto è stato riparato finalmente l'asfalto sulla variante che collega la città di Cassino alla frazione di Sant'Angelo in Theodice e ai diversi comuni della Valle dei Santi. In vista della pioggia che incessante da ieri mattina sta flagellando nuovamente il territorio, i residenti e gli automobilisti possono tirare un sospiro di sollievo, anche se i pericoli sulla strada sono sempre molti. Erano però proprio le condizioni in cui versava la variante che da Cassino conduce a Sant'Angelo a preoccupare e non poco.

«Con le precipitazioni di novembre hanno raccontato le buche presenti erano diventate crateri. Ringraziamo l'amministrazione comunale di Cassino per aver provveduto a ultimare i lavori sul tratto ordinario.

Con la pioggia infatti le buche non si vedevano e si rischiavano incidenti soprattutto al rientro a casa di sera o di procurare danni e guasti alle gomme in una zona peraltro senza adeguata illuminazione». Strade, sia quelle a scorrimento veloce che quelle più interne, sotto la lente, dunque, in tutta la Valle dei Santi. In prima linea i sindaci e gli amministratori comunali in allerta per le previsioni meteorologiche dei prossimi giorni che annunciano precipitazioni abbondanti.