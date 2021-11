Si è spento domenica a soli 53 anni Giuseppe Varlese, conosciuto da tutti come Peppino. Docente molto amato e rispettato, lascia un grandissimo vuoto nel cuore di chi lo ha conosciuto. E con un post la sua scuola gli ha voluto rendere omaggio con un saluto: "L'IIS San Benedetto partecipa al dolore della famiglia del caro docente Giuseppe Varlese. Persona mite, disponibile, genuina, paziente, professionista serio e competente, la comunità scolastica perde un valido docente e un caro amico, da anni la sua professionalità era dedicata agli alunni della casa circondariale di Cassino.

La dirigente scolastica, il Dsga, i docenti, il personale Ata e gli alunni porgono l'estremo saluto al professor Varlese. Riposa in pace caro Peppe, che la terra ti sia lieve». A ricordarlo anche un suo alunno, Simone, che ha voluto ricordare così il suo amato insegnante: "Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno. Caro Prof lei non è stato solo un semplice insegnante, ma anche un maestro di vita...grazie per tutto ciò che negli anni ci ha insegnato, non solo in ambito scolastico ma anche nella vita...sempre pronto ad affrontare i problemi di ogni suo alunno, anche quelli personali, la ricorderemo sempre con il sorriso che in qualsiasi occasione mostrava a tutti, le saremo sempre riconoscenti, grazie perché se noi ragazzi abbiamo imparato qualcosa di questo mestiere, lo dobbiamo in parte soprattutto a lei, un grande uomo e professionista che ha saputo trasmetterci la passione per la ristorazione...anche se poi parte di noi ha preso strade diverse nella vita. Saremo sempre fieri di aver condiviso momenti indelebili al suo fianco, porteremo nel nostro cuore per sempre il suo ricordo. Ci mancherà ...Arrivederci prof...buon viaggio."