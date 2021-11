L'obiettivo per il prossimo futuro, come si evince dal piano voluto dal Comune, è quello di potenziare l'offerta di spostamento per i cittadini. Si punterà, quindi, ad ampliare le aree destinate a mobilità pedonale e a rendere strutturali le attuali isole pedonali volute dall'amministrazione Ottaviani, estendendone la validità temporale.

L'analisi, poi, del sistema attuale di trasporto collettivo della città di Frosinone ha evidenziato una sovrapposizione dei percorsi urbani ed extraurbani all'interno del centro abitato che determina un aumento dei livelli di congestione ed inquinamento unita ad una promiscuità tra le due tipologie di servizio.

La maggior parte delle linee urbane si attesta presso piazzale Kambo utilizzato anche dalle linee extraurbane, con conseguenti problemi di congestione, soprattutto negli orari di apertura e chiusura delle scuole. La velocità commerciale degli autobus, in alcune zone, è influenzata dalla circolazione veicolare privata soprattutto su alcune arterie come via Monti Lepini e dall'assenza di corsie preferenziali.

La riorganizzazione complessiva delle linee di trasporto proposta si basa sull'istituzione di una linea ad alta frequenza, da effettuarsi con bus elettrici (la metro leggera di superficie) lungo un percorso che si sviluppa dal capolinea del parcheggio di interscambio della stazione ferroviaria, transita per il parcheggio dell'ascensore inclinato fino al piazzale de Matthaeis.

Allo scopo il Comune ha chiesto fondi (per un totale di 2.500.000 euro) per la realizzazione della linea lunga 6 chilometri, tramite Brt (Bus Rapid Transfer) o altrimenti detta metropolitana di superficie, dallo Scalo Ferroviario a piazzale De Matthaeis. Il progetto prevede la realizzazione di diverse opere: adeguamento della sede stradale esistente e relative opere stradali di pavimentazione, segnaletica orizzontale e verticale e delimitazione percorsi; nuove fermate di linea attraverso la creazione di piazzole di sosta e installazione di pensiline e sedute; sistema intelligente di comunicazione dei dati relativi al percorso, orari e fermate della nuova linea.