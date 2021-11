Una discarica di rifiuti vari, soprattutto cartacce, bottiglie e buste di plastica piene non si sa di che cosa, fa cattiva mostra in aperta campagna. L'immondezzaio è stato segnalato da alcuni cittadini che transitavano da quelle parti, in località monte Pistillo, zona Tufano, al confine con Anagni, lungo la strada statale 272, in territorio di Ferentino.

Le segnalazioni

Qualche giorno fa altre segnalazioni del genere sono pervenute da diverse località di Ferentino, Fontana Olente, Madonna di Fatima e monte Radicino, in questo caso trattasi di microdiscariche o meglio bustoni di rifiuti abbandonati qua e là o vecchi pneumatici.

Uno sfregio all'ambiente senza fine. L'abbandono di rifiuti nelle zone più isolate della città e più lontane dal centro, continua prepotentemente.

L'ecocentro

Eppure da maggio scorso è entrato in funzione l'Ecocentro in viale Alfonso Bartoli e si sta rivelando utilissimo. Oltre alla raccolta a domicilio gratuita degli ingombranti da parte della ditta Lavorgna, c'è quindi questa nuova opportunità. Infatti anche nell'Ecocentro o centro di raccolta comunale presidiato, si possono lasciare, gratuitamente, rifiuti ingombranti di tipologie diverse, grazie alla collaborazione tra il Comune e Lavorgna Srl. Resta aperto due giorni a settimana per quattro ore, il mercoledì dalle 14 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 13.

La struttura, apprezzata dai cittadini, ha una funzione importante e rappresenta un'arma in aiuto alla differenziata che oggi dovrebbe aver raggiunto il 60%.

Sono ammesse al conferimento dei rifiuti le utenze domestiche e non domestiche (attività commerciali e artigianali) ricadenti nel Comune di Ferentino, iscritte al ruolo Tari.

All'ingresso va esibita la tessera sanitaria dell'iscritto.

I rifiuti speciali assimilati agli urbani possono essere conferiti limitatamente alle tipologie previste, per quantità complessive non superiori a 5 tonnellate.

Anche scarti di cemento si possono conferire, mattoni, mattonelle, ceramiche, inerti da piccoli interventi in abitazione civile (max 50 kg).