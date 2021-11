A Strangolagalli i controlli dei carabinieri hanno consentito di rintracciare un ventiseienne, già censito per furto, stupefacenti e gravato dalla misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio. Nonostante ciò l'uomo, proveniente da un comune limitrofo, è stato rintracciato in un bar del luogo e pertanto deferito per l'inosservanza al foglio di via obbligatorio.

Sempre a Strangolagalli, i militari della locale Stazione hanno sorpreso un ventiseienne residente nel comprensorio con un frammento di hashish del peso di 0,35 grammi che nascondeva nel pacchetto delle sigarette. Lo stupefacente veniva posto sotto sequestro e il giovane segnalato alla competente autorità amministrativa quale assuntore di sostanze stupefacenti.