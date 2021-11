La stretta delle forze dell'ordine si fa sentire. L'allarme generale per i ripetuti furti compiuti o tentati nelle abitazioni dell'intero comprensorio ha determinato un'intensificazione dei controlli sulle strade. Nel fine settimana i carabinieri della Compagnia di Sora sono stati impegnati in un servizio straordinario di pattugliamento del territorio, controllando complessivamente 148 veicoli e identificando 191 persone. Ad Isola del Liri e a San Donato Val di Comino i controlli hanno consentito di rintracciare e identificare nei pressi di possibili obiettivi e abitazioni isolate due persone provenienti dal Napoletano e una dalla provincia di Siracusa, tutti già censiti per reati contro il patrimonio.

I tre sono stati proposti all'autorità giudiziaria per il rimpatrio con foglio di via obbligatorio e divieto di rimettere piede a Isola e a San Donato per tre anni.

Il potenziamento dei controlli stradali ha consentito di fermare anche cittadini che guidavano ubriachi e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. A Broccostella i carabinieri hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica e alterazione psicofisica per uso di stupefacenti un giovane di Sora che, alla guida dell'auto della madre, in stato di ebbrezza alcolica e positivo al consumo di cannabis, nel tentativo di evitare il posto di blocco è finito fuori strada ribaltandosi. Il suo tasso alcolemico nel sangue è risultato ben cinque volte il limite consentito.

Controlli anche a Santopadre, dove i militari dell'Arma hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza e guida senza patente un ventiseienne del posto. Il giovane ha perso il controllo dell'auto abbattendo un palo della segnaletica stradale. Anche in questo caso il tasso alcolemico accertato dai carabinieri è stato pari a cinque volte il limite consentito. È risultato inoltre che non aveva la patente perché mai conseguita.