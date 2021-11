Attraverso il sito dell'Anagrafe Nazionale Popolare Residente del Ministero dell'Interno (ANPR), sarà possibile consultare e scaricare in modo gratuito ed autonomo i certificati anagrafici online, per proprio conto o per un componente della propria famiglia.

L'avviso è stato pubblicato anche dal sindaco di Patrica Lucio Fiordalisio sulla sua pagina Facebook.

Potranno essere scaricati i seguenti certificati: di anagrafica di nascita, di cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza, di stato civile, di stato di famiglia e di stato civile, di stato di famiglia con rapporti di parentela, di stato libero.

L'accesso al servizio è possibile attraverso Spid, Carta d'identità elettronica o Carta Nazionale dei servizi sul seguente sito: www.anpr.interno.it Se la richiesta fosse per un familiare verrà mostrato l'elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato.