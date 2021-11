Con 487.109 tamponi, il tasso di positività resta stabile al 2%. Ieri i tamponi erano stati 574.812. Sono 520 i pazienti in terapia intensiva, 8 in più rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.345, ovvero 95 in più rispetto a ieri. Sono 148.760 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 5.359 in più nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 4.925.688, i morti 133.177. I dimessi e i guariti sono invece 4.643.751, con un incremento di 4.302 rispetto a ieri.