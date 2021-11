Il procuratore Mario Mercone è morto nel giorno in cui Cassino celebrava i 160° anniversario dell'istituzione di quel Tribunale che è stato per lungo tempo anche "suo".

Residente a Isernia, raggiungeva la città martire ogni giorno per iniziare quel delicato e complesso lavoro che sotto la sua guida ha portato a passaggi importanti, come i primi atti contro gli ecoreati. E, non ultimi quelli, legati al caso Mollicone ora giunto al dibattimento.

Il dottor Mario Mercone lascia un vuoto in tutti i colleghi, nel personale amministrativo e nel tanti avvocati. Cordoglio del Foro e dei tanti magistrati.