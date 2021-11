101 nuovi positivi al Covid-19 in Ciociaria nelle ultime 24h su un totale di 1759 tamponi eseguiti. 30 i negativizzati mentre i ricoverati restano 25, come ieri. Zero le vittime.

La mappa dei contagi

Ferentino registra il dato peggiore in provincia con 16 positivi in più, 13 a Frosinone, 7 a Sora, 6 a Serrone, 5 a Monte San Giovanni Campano e Paliano. 4 nuovi casi ad Anagni, Aquino, Cassino e Cervaro. Alatri, Pescosolido e Piglio ne contano 3.

Due nuovi positivi in ognuno dei seguenti Comuni: Atina, Boville Ernica, Castelliri, Ceccano, Fiuggi, Sant'Elia Fiumerapido e Strangolagalli. Un solo caso a Acuto, Alvito, Castro dei Volsci, Ceprano, Isola del Liri, Morolo, Pofi, Pontecorvo, Vallecorsa e Veroli.

Il confronto con ieri

Ieri in Ciociaria si sono registrati 77 nuovi casi: 9 a Sora, 7 a Cassino, 6 a Castelliri, 5 a Ferentino, 5 a

Fiuggi, 4 a Boville Ernica, 4 a Cervaro, 4 a Frosinone, 4 ad Isola del Liri. Quindi 3 nei seguenti Comuni: Alatri, Ceccano Veroli. Poi 2 ad Anagni, 2 ad Ausonia, 2 a Serrone. Infine, 1 contagio in ciascuno dei

seguenti Comuni: Alvito, Aquino, Arnara, Castro dei Volsci, Ceprano, Morolo, Paliano, Pescosolido,

Piglio, San Vittore del Lazio, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Supino, Torrice, Vallerotonda. Sono

stati effettuati 1.260 tamponi, o. Si sono registrati anche 38 negativizzati, persone che cioè hanno superato

la malattia. 25 i pazienti Covid ricoverati presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale di Frosinone. Zero le vittime.

La nota Asl

I contagi corrono come già abbiamo visto. I 100 nuovi casi al giorno sembrano un film già visto. La grande differenza però rispetto al passato sono il numero dei ricoveri e dei decessi. Infatti, attualmente registriamo un ricovero al giorno e assenza, per ora, di casi gravi. Nella stessa giornata di un anno fa erano cinque i decessi registrati, oggi, grazie ai vaccini zero!

Ma cosa aspettiamo a bloccare anche la circolazione del virus? Coloro che ancora non hanno fatto il vaccino vengano nei nostri centri vaccinali e smettiamola di fare raggruppamento senza mascherina. Stare tra amici non esime dal farlo circolare. Dateci una mano a limitare tutto questo enorme lavoro che da oltre due anni toglie spazio a molte cure ordinarie di cui tutti abbiano bisogno.

Domenica 21 novembre apriamo in OPEN DAY con accesso diretto per dare a tutti questa possibilità.

Di seguito tutte le info e gli orari: ASL Frosinone: OPEN DAY OVER 40. Domenica 21 novembre presso Asl Frosinone, open day con accesso diretto per tutti coloro che devono ancora fare la prima dose di vaccino e per tutti gli over 40 che possono effettuare la terza dose (a 180 giorni dalla seconda).

L'open day sarà organizzato presso i Centri Vaccinali nei seguenti luoghi e nei seguenti orari:

➡ Alatri, P.O. San Benedetto (località Chiappitto) / dalle 8:30 alle 13:30

➡ Frosinone, P.O.F. Spaziani (Via Armando Fabi) / dalle 8:30 alle 19:30

➡ Ceprano, Casa della Salute (Via Regina Margherita 5) / dalle 14 alle 17:30)

➡ Arce, Centro Diagnostico (Via Casilina) / dalle 9:30 alle 12

➡ Sora, P.O. Santissima Trinità (Località San Marciano) / dalle 8:30 alle 16:30

➡ Sora, Casa di Cura Villa Gioia (Viale S. Domenico) / dalle 8:30 alle 13:30

➡ Stellantis, Piedimonte San Germano / dalle 8:30 alle 19:30

➡ Pontecorvo, Casa della Salute / dalle 8:30 alle 16:30.