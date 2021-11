Per quel faccia a faccia con l'orso Annalisa Castagna è ancora scossa. Ieri mattina ha raccontato la disavventura capitata il 30 ottobre a lei e a suo marito alla trasmissione di Rai Due "I fatti vostri". I conduttori Anna Falchi e Salvo Sottile l'hanno accolta in studio introducendo il pauroso incontro ravvicinato con l'animale.

Sottile ha riassunto la storia: la notte di Halloween, i rumori sul balcone, il faccia a faccia con l'orso.

«Io e mio marito siamo usciti sul terrazzo, pensavamo che fosse il nostro cane - ha spiegato Annalisa - Poi abbiamo sentito i rumori due piani più sotto, abbiamo pensato a un ladro, mi sono precipitata verso la ringhiera urlando: chi c'è? L'orso mi ha rugliato in faccia. Ho schivato una zampata. Mio marito è rimasto bloccato nell'angolo. L'orso ha saltato la ringhiera e si è messo tra me e mio marito, lui per sfuggirgli è caduto dal primo piano. Ha riportato la frattura del bacino con 20 giorni di prognosi, ancora non è uscito di casa».

Lei, racconta, esce ma solo di giorno. Quando cala il buio ha paura, è ancora traumatizzata. In studio anche l'avvocato Giuseppe Spaziani che ha annunciato che la coppia chiederà un ristoro per i danni subiti. In collegamento, il direttore del Parco nazionale Luciano Sammarone non sembra dell'avviso. Infine linea all'inviato a San Donato Valcomino per raccontare altri incontri ravvicinati con l'orso.