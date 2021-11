Si comincia domani. Parte la stagione delle giornate ecologiche con blocco totale della circolazione veicolare per dieci ore. Il capoluogo nel 2021 ha superato il limite massimo previsto dalla legge di giornate (35) di sforamenti annuali dei livelli di pm10 (il dato aggiornato a ieri è di 38 per la centralina dello Scalo e di 12 per quella di viale Mazzini) ragion per cui l'amministrazione comunale, in ossequio a quanto previsto dal piano regionale di risanamento della qualità dell'aria, ha deliberato gli interventi programmatici per la limitazione del traffico veicolare per il contenimento dei valori delle polveri sottili.

Tra questi, vi è l'istituzione delle domeniche ecologiche, attraverso il coordinamento dell'assessorato all'ambiente di Massimiliano Tagliaferri, previste per le giornate di domani e del 28 novembre 2021, del 9 e del 30 gennaio, del 20 febbraio e del 13 marzo 2022, dalle 8 alle 18.

Le domeniche ecologiche prevedono il divieto di circolazione nell'area urbana indicata per tutti i veicoli a uso privato, e divieto di circolazione sulla fascia urbana di via Volsci dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Le limitazioni alla circolazione non riguardano i veicoli totalmente elettrici; ibridi con la sola modalità elettrica; quelli adibiti a servizi di polizia, compiti di sicurezza, di protezione civile, servizi sanitari, per il monitoraggio e il controllo della qualità dell'aria; a servizio di persone invalide e comunque autorizzate dal corpo di Polizia locale.

Per quanto riguarda la circolazione a targhe alterne, interesserà i veicoli alimentati a benzina (con omologazione di categoria superiore ad euro 2) e diesel (con omologazione di categoria superiore a euro 3), dal 1º dicembre 2021 al 31 marzo 2022, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14:30 alle 21:30, per le giornate di lunedì (circolazione consentita ai veicoli con targa dispari) e venerdì (circolazione consentita ai veicoli con targa pari).

In deroga, potranno circolare i veicoli a basso impatto ambientale, ovvero elettrici, ibridi, a metano, gpl e diesel dotati di filtro antiparticolato (Fap) con omologazione di categoria superiore a euro 3; saranno esentati dai divieti i veicoli adibiti a pubblici servizi, a servizio di persone invalide e quelli comunque autorizzati dal corpo di Polizia locale per esigenze speciali.

La delibera stabilisce, inoltre, il potenziamento del lavaggio delle strade e il divieto di combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo; il limite massimo di 19° C per le temperature medie (con tolleranza di 2° C) in edifici a uso residenziale, commerciale, direzionale o sedi di attività sportive, ricreative e scolastiche. È stato disposto il divieto, altresì, per tutti i veicoli, di sostare con il motore acceso.

Saranno, infine, adottate misure finalizzate alla riduzione della sosta delle auto davanti alle scuole negli orari di entrata e uscita degli alunni.