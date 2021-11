Aggiudicata la gara per l'affidamento dei lavori di bonifica della frana di via Gennare. La strada, come sottolineato dall'amministrazione comunale, è ormai da troppo tempo interdetta al transito veicolare.

«L'interruzione del tratto viario ha creato forti disagi soprattutto ai cittadini di Torrice e Arnara - sottolinea il sindaco Alfonso Santangeli - L'interessamento della nostra amministrazione e di quella di Arnara è stato proficuo, infatti è stata espletata la gara ed individuata la ditta che si occuperà della bonifica della frana.

La ditta Albarelli si è aggiudicata i lavori quindi è imminente l'avvio dell'intervento e la risoluzione definitiva del problema».

Quanto ai tempi, Santangeli assicura: «Entro novanta giorni i lavori saranno completati, per cui presto saremo riusciti a mettere la parola fine ad un annoso problema.

Ribadisco che il gioco di squadra produce sempre ottimi risultati, i fatti saranno davanti agli occhi di tutti».

L'amministrazione Santangeli si è rimboccata le maniche appena insediata, intenzionata a risolvere questioni aperte, attenzionare le esigenze dei cittadini e mettere a regime la macchina amministrativa. Un impegno attento e proficuo che sta producendo già i primi risultati e che prosegue a ritmo veloce.

Diverse le iniziative avviate: l'amministrazione Santangeli ha messo mano ai lavori della palestra e poi a disservizi, si è impegnata sin da subito a far ripartire lavori fermi e chiudere questioni ancora aperte, con l'intenzione di rilanciare il territorio che, dopo il caos post elezioni, ha subito un brusco stop.

C'è tanto da fare e soprattutto tanti sono i progetti ambiziosi che la maggioranza del sindaco Santangeli è intenzionata a portare aventi, convinta che il territorio debba essere rilanciato e debba ripartire guardando al futuro con ottimismo e grandi aspirazioni.