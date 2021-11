Il Comune di Boville Ernica fra i primi ad aderire al sistema della Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), la banca dati nazionale che semplifica i servizi demografici per favorire la digitalizzazione e il miglioramento dei servizi a cittadini, imprese ed enti.

«Il nostro Comune – spiega il sindaco Enzo Perciballi – era pronto già da quasi un anno e questo ha consentito che il servizio entrasse in funzione sin dalla prima ora, in perfetta sincronia con il sistema nazionale. Si tratta di una rivoluzione perché se è vero che siamo ormai sempre più abituati alla vita digitale, poter scaricare certificati della pubblica amministrazione da casa o dall'ufficio senza doversi fisicamente recare negli uffici semplifica la vita sotto molteplici aspetti: si riduce il rischio di eventuali assembramenti. Si evitano spostamenti con l'auto contribuendo quindi a ridurre l'inquinamento atmosferico. Inoltre c'è anche un vantaggio economico diretto: per alcuni tipi di certificato, infatti, scompare l'imposta di bollo, il che equivale a un risparmio sul bilancio familiare.

Ottenere gratuitamente i certificati anagrafici, anche per i propri familiari, diventa semplice grazie a una procedura online accessibile tramite Spid, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi (Cns) - conclude il sindaco - Basta avere un computer, una stampante e una connessione a internet e accedere all'indirizzo:www.anagrafenazionale.in terno.it/servizi-al-cittadino».