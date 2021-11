L'amministrazione comunale e la Camera di commercio di Frosinone e Latina hanno incontrato gli operatori per presentare il bando che permetterà di accedere a contributi a fondo perduto, un milione di euro, a sostegno delle imprese turistiche.

L'incontro si è tenuto ieri mattina nella sala consiliare, presenti l'assessore al turismo Simona Girolami, Guido D'Amico componente giunta della Camera di commercio e referente turismo termale, Florindo Buffardi e Luigi Niccolini, rispettivamente consigliere delegato al turismo e presidente dell'azienda speciale Informare. L'incontro è stato il primo dei quattro in programma sul territorio interessato.

«Il grande sostegno messo in atto in questo particolare periodo in cui il settore termale e alberghiero si sta impegnando al massimo per risalire la china - ha detto l'assessore Girolami - è molto importante e questo primo incontro a Fiuggi sottolinea una forte sinergia tra gli enti e un riconoscimento alla città considerandola sua posizione come polo ricettivo, il secondo dopo Roma».

Guido D'Amico ha spiegato: «Abbiamo finalizzato il bando verso il settore turistico perché messo a dura prova dalla pandemia e perchè ha bisogno di riprendersi con le stesse modalità che vedono altri settori. L'obiettivo del bando è quello di destagionalizzare e aiutare le imprese in un momento in cui il flusso turistico non è cospicuo. L'aiuto servirà a migliorare il sistema dell'ospitalità e della ricezione alberghiera».