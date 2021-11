Il tema furti continua a tenere banco in città. Grande l'impegno profuso dalle forze dell'ordine per arginare il fenomeno e preziose sono le segnalazioni tempestive dei cittadini circa movimenti sospetti vicino le proprie abitazioni.

Sull'allarme generato nelle ultime settimane dai ripetuti furti, compiuti e tentati, gli attivisti del gruppo "#SiPuòFare" hanno scritto al sindaco Luca Di Stefano.

"Viviamo Sora da cittadini presenti e attivi - si legge nella lettera - Già da qualche settimana abbiamo sentito la necessità di affrontare il problema dei furti. Consapevoli che, unitamente ad altri argomenti relativi alla sicurezza sociale e urbana, la tematica si sta ripresentando in maniera da preoccupare l'intera comunità per numero di eventi e modalità. Come nostra abitudine, abbiamo deciso di affrontare il tema per cercare soluzioni attuabili, vista anche la presenza al nostro interno di competenze specifiche. Abbiamo inoltrato una proposta al sindaco di Sora e rinviata nuovamente dopo qualche giorno per problematiche della casella pec. Questo è lo spirito che ci ha sempre contraddistinto, attendiamo che venga aperto un tavolo di lavoro specifico e competente, per portare avanti la soluzione con efficacia e controllo".

Intanto la paura dei ladri continua a tormentare il sonno dei cittadini; alcuni la sera scendono in strada e perlustrano le rispettive zone.