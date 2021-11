In ricordo di Serena Mollicone si è svolta ieri mattina, in contrada Fontecupa, ora denominata Fonte Serena, una cerimonia in memoria della ragazza, nata il 18 novembre del 1982, che quindi avrebbe compiuto trentanove anni.

I sindaci di Fontana Liri Gianpio Sarracco e di Arce Luigi Germani le hanno reso omaggio deponendo fasci di fiori ai piedi della lapide con la foto della giovane. Alla breve ma significativa cerimonia hanno partecipato anche il presidente della protezione civile "Santa Barbara" Vittorio Casciano, il responsabile della polizia municipale Massimo Cimaomo, il vice sindaco fontanese Cristiano Grimaldi, la presidente dell'assise Barbara Battista, i consiglieri Pierluigi Bianchi e Davide Perciballi.

La celebrazione è stata ripresa in streaming dall'operatore Francesco Marra. Nel breve messaggio commemorativo i sindaci, all'unisono, hanno chiesto di tenere viva l'attenzione per fare piena luce sull'omicidio di Serena, anche per onorare la memoria del papà Guglielmo Mollicone.