Incidente sul lavoro questa mattina a Cassino. Un uomo classe ‘65 è scivolato da un furgone mentre scaricava del materiale nei pressi di un cantiere in via Sferracavalli. Sul posto 118, Asl e Polizia. L'uomo è stato sottoposto alle cure del caso dal personale sanitario del 118 che lo ha trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale Santa Scolastica. Tanta paura per il lavoratore originario di Cassino che non versa, fortunatamente, in gravi condizioni.