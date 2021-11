Avvicinare i ragazzi al mondo dei libri. Far scoprire ai più piccoli il piacere di immergersi in una lettura che possa essere avvincente e piena di scoperte. Con questo spirito torna la campagna "Io leggo perché" che quest'anno si svolgerà dal 20 al 28 novembre. In cosa consiste?

Tutti coloro che vorranno potranno recarsi in uno dei punti vendita della città fluviale aderente, scegliere un volume che sarà poi donato alla scuola al fine di creare e sviluppare le biblioteche scolastiche. Presente, come sempre, il secondo istituto comprensivo di Pontecorvo che da sempre propone progetti speciali pensati appositamente per promuovere la lettura tra i più piccoli. Progetti che riguardano ogni classe scolastica e che ottiene sempre grande successo.