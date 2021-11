Una vita insieme, sessantacinque anni d'amore legati anche alla vita commerciale della città martire. Giampaolo Pistore ha 91 anni, Adelina Milan è classe '36. Si sono sposati il 19 novembre 1956 a Terradura, una frazione del comune di Carrara San Giorgio a Padova. Hanno percorso l'Italia in lungo e in largo per individuare un posto dove aprire il loro negozio di abbigliamento, finché un giorno, arrivati a Cassino, percorsero viale Dante, giunsero in centro sul corso della Repubblica Adelina fu folgorata da una piccola bottega.

L'8 agosto 1960 aprì Milan Abbigliamento, chiuso a luglio 2017 a seguito della prematura scomparsa del figlio Silvio in memoria del quale il nipote Gianluca ha fondato l'Associazione MelanomaDay che ormai svolge attività di prevenzione del melanoma in tutta Italia. Hanno avuto due figli, sei nipoti e un pronipote. E tanto amore ancora da dare.