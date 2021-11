Hanno approfittato dell'assenza dei proprietari. Hanno trovato il momento per poter agire indisturbati. Si sono intrufolati all'interno e hanno messo tutto a soqquadro. Hanno rovistato ovunque fin quando non hanno trovato soldi e oro. Furto a segno mercoledì pomeriggio nella frazione di Porrino a Monte San Giovanni Campano. I ladri sono entrati in azione in un'abitazione intorno alle 17. Ad accorgersi della "visita" sono stati gli stessi proprietari al rientro a casa.

La ricostruzione

Cassetti rovistati, armadi aperti. Poco spazio all'immaginazione. Qualcuno durante la loro assenza è entrato nella loro abitazione e ha messo a segno un raid. È quanto hanno appurato alcuni monticiani vittime dei ladri l'altro ieri. I malviventi hanno rotto una serratura e sono entrati in casa. Hanno messo a soqquadro le stanze e hanno trovato soldi e oggetti in oro. Hanno, quindi, preso la refurtiva e sono poi fuggiti prima del rientro degli occupanti della casa. I ladri hanno, inoltre, tentato di aprire la cassaforte che custodiva dei fucili, regolarmente detenuti, ma non sono riusciti nel loro intento.

La notizia di quanto accaduto si è subito diffusa nella frazione monticiana facendo scattare l'allarme tra i residenti. In questi giorni si sono moltiplicate le segnalazioni in molte zone della Ciociaria di auto sospette e della presenza di persone ritenute potenzialmente dedite alla commissione di furti.

Ricordiamo anche la collaborazione dei cittadini che in caso di auto e persone sospette, potrebbero aiutare le forze dell'ordine con tempestive segnalazioni. In alcuni casi, infatti, proprio grazie alla segnalazione dei cittadini è stato possibile rintracciare malviventi che avevano compiuto raid in alcune zone della Ciociaria e recuperare inoltre la refurtiva che è stata restituita così ai legittimi proprietari.