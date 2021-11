Denunciato un ventitreenne per furto aggravato.

Martedì a termine di mirata attività investigativa, i carabinieri della locale tenenza in collaborazione con il personale del commissariato di polizia di Gaeta, deferivano all'autorità giudiziaria un ventitreenne, allo stato ristretto presso un istituto di pena, per essere stato identificato quale autore del furto perpetrato il 5 ottobre scorso ai danni di un bar di Gaeta, ove il prevenuto aveva sportato la somma di euro 1.250.