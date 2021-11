"Sono 61 oggi i nuovi positivi in provincia di Frosinone, distribuiti in piccole quantità nei diversi comuni e registriamo solo un nuovo ricovero presso il reparto di malattie infettive. Nessun ricovero in terapia intensiva a Frosinone da oltre 5 mesi". - Recita così una nota dell'Asl.

"Guardando il 18 novembre 2020 - si legge - ci preme ricordare che nella stessa giornata di un anno fa erano 343 i nuovi positivi, 25 i nuovi ricoveri e 2 decessi. Il vaccino continua a fare da scudo e a proteggerci da ricoveri e mortalità. Le mascherine, il distanziamento e la disinfezione dei locali fanno da barriera alla diffusione del virus. Non dimentichiamo, vacciniamoci!

Per gli over 40 (nati dal 1981 in poi) è possibile prenotarsi alla terza dose dalla piattaforma regionale (https://www.salutelazio.it/prenotazioni-per-terza-dose). La prenotazione potrà essere programmata selezionando una data per la quale siano passati almeno 180 giorni dalla almeno seconda somministrazione.

Per chi non fosse ancora vaccinato invece corra a fare la prima dose".