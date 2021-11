Dopo il rinvio dei giorni scorsi a causa della pioggia, il Comune ha riprogrammato per domenica prossima "Ri-Scopriamo Cassino", l'iniziativa realizzata in collaborazione con l'associazione culturale "Eqo" presso le antiche mura poligonali. L'appuntamento è fissato al 21 novembre alle 14, vicino le mura poligonali di via Vagni.

Sono invitati volontari, curiosi, appassionati di storia, fotografi, giornalisti, passeggiatori del weekend. «Tutti i cittadini, nessuno escluso, avranno l'opportunità di (ri)scoprire e contribuire alla pulizia delle antiche mura poligonali recentemente "emerse" a seguito degli interventi di manutenzione del verde effettuati dai volontari dell'associazione Eqo fanno sapere dal Comune Giovani cassinati che stanno portando avanti, nell'area, un importante progetto che prevede la realizzazione di orti urbani»