Cinghiale contro auto. Un uomo ha rischiato di uscire fuori strada dopo avere urtato l'animale che attraversava via Santa Maria ed è rimasto ucciso sul colpo. L'episodio si è verificato nella serata di martedì scorso. L'uomo era alla guida della sua vettura quando si è visto sbucare davanti all'improvviso un grosso cinghiale nero. L'immediata reazione gli ha consentito di evitare il peggio e a uscire illeso dall'incidente, ma ovviamente con danni al suo mezzo. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri di Ceprano, al comando del maresciallo Augusto Proietti, che hanno provveduto regolamentare il traffico e alle procedure di rito.

Non è la prima volta che su quella strada si verificano incidenti causati dai cinghiali che, molto probabilmente, si sono stanziati nelle aree verdi prossime al fiume, per cui di tanto in tanto escono spostandosi da una zona all'altra, forse in cerca di cibo. Ovviamente, la presenza di questi animali diventa pericolosa soprattutto nelle ore buie, quando spuntano sulla strada a l'improvviso ed è difficile schivarli, rischiando comunque di finire contro altri mezzi o uscire fuori strada.

Dunque, si riaffaccia il problema degli animali selvatici, che di frequente si avvicinano è alle abitazioni o attraversano le vie in corsa, mettendo a rischio l'incolumità degli automobilisti. Fortunatamente fino ad oggi si è trattato di incidenti lievi, con danni esclusivamente ai mezzi, ma il pericolo esiste ed è quotidiano. Eppure non si riesce a controllare il fenomeno della presenza dei grossi cinghiali sulle strade, a ridosso del centro e in prossimità delle abitazioni. Ribadiamo: urgono interventi.