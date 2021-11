Ladruncoli, bande di malviventi, squadre di professionisti o giovani furfanti improvvisati. L'identikit dei ladri non c'è, ma di fatto stanno mettendo a soqquadro appartamenti e villette, costringendo a notti insonni tanti cittadini che appena sentono un rumore o notano un movimento sospetto, un'auto mai vista in zona, fanno scattare l'allarme sui gruppi social e allertano le forze dell'ordine. E in troppe occasioni affrontano i malintenzionati cercando di allontanarli, un comportamento molto rischioso. Nelle ultime settimane il territorio del Sorano è stato preso di mira dai ladri: numerosi i furti compiuti e tentati. Le forze dell'ordine hanno intensificato l'attività di vigilanza e perlustrano il territorio senza sosta.

L'attenzione è ai massimi livelli, con pattuglie che si spostano continuamente nei quartieri, in centro come in periferia. Eppure neanche questo sembra bastare.

Sui social i cittadini continuano a riversare le loro paure.

Si parla addirittura di squadre composte da residenti che perlustrano le proprie zone, osservano ogni auto in transito e, giorno e notte, segnalano sui gruppi social gli spostamenti delle vetture o delle persone sospette.

Ha fatto scalpore un messaggio audio che nella prima serata di martedì scorso ha fatto il giro della città di telefono in telefono: la voce di una donna che lancia l'allarme in zona Madonna della Figura, poco distante dalla Selva di Sora, in periferia.

La donna chiede aiuto invitando tutti i suoi contatti, e non solo, a raggiungere l'abitazione di una sua amica che aveva scoperto la presenza di ladri in giardino.

"Correte, correte, correte", si sente nel breve file audio.

Così la zona è stata monitorata per tutta la notte da chi ci abita. Furti segnalati anche nella zona di San Donato, dove i ladri sono entrati in un'abitazione privata portando via dei gioielli. Notti insonni pure ad Arpino.