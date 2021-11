«Ora la scuola "Maria Gualzetti Saragosa" di Caira perpetuerà il ricordo, per le generazioni di oggi e di domani, di una donna speciale, un'insegnante rimasta nel cuore di molti cassinati, soprattutto cairesi. La maestra Gualzetti Saragosa ha segnato la storia di un territorio e la vita di un'intera comunità: per i suoi insegnamenti, certo. Ma anche per la sua grande umanità e generosità» queste le parole del sindaco di Cassino, Enzo Salera, a margine della cerimonia di ieri mattina per l'intitolazione della scuola Primaria e dell'Infanzia alla maestra "Maria Gualzetti Saragosa".

Il sindaco e la dirigente scolastica Falso, accompagnati dall'applauso dei piccoli alunni, dei familiari della maestra, delle insegnanti e dei consiglieri presenti (il presidente del consiglio comunale, Barbara Di Rollo; il capogruppo Edilio Terranova, i consiglieri Fabio Vizzacchero e Luca Fardelli) hanno scoperto la targa.

Intenso lo svolgimento della cerimonia con i bambini vestiti come i loro coetanei di allora (fiocchetto e grembiule), i quali hanno letto poesie dei testi composti quando la maestra andò in pensione nel 1975. Il sindaco Salera ha poi sottolineato come i tanti anni trascorsi dalla sua scomparsa non abbiano affatto sbiadito il suo tenero ricordo.

L'assessore alla Pubblica istruzione, Maria Concetta Tamburrini, ha aggiunto: «Un valore unico, quello della maestra, che accompagna i bambini nelle prime scoperte ed è il fulcro della loro crescita relazionale e sociale».