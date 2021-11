Riaperti i termini per le manifestazioni di interesse per il personale disponibile per il Comune di Cassino. A comunicarlo è l'ufficio del personale del palazzo municipale che ha informato che sono stati riaperti «i termini per la manifestazione di disponibilità all'acquisizione temporanea, in posizione di comando, per la durata di 12 mesi, eventualmente prorogabili».

Ma quali sono le figure? Tre istruttori direttivi tecnici, un istruttore direttivo amministrativo, un istruttore direttivo contabile. «L'avviso - spiegano dal Comune - è rivolto al personale di ruolo, a tempo pieno e indeterminato, appartenente alle pubbliche amministrazioni.

Le domande dovranno pervenire all'Ente entro e non oltre il prossimo 16 dicembre entro le ore 24.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web del Comune.